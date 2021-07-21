У якутских врачей вычтут из зарплаты деньги на тушение пожаров. Фото: ФБУ «Авиалесоохрана»

Персонал Республиканской больницы № 1 — Национального центра Медицины в Якутии пожертвует из своего кармана деньги на тушение лесных пожаров. И.о гендиректора учреждения Валентина Саввина распорядилась вычесть деньги из зарплат сотрудников. Однако речь не идет об «обязаловке»: благотворительность — дело добровольное. Об этом сообщил политтехнолог Илья Паймушкин у себя на странице в Facebook.

Он опубликовал указ, согласно которому до 21 июля нужно сдать в в бухгалтерию «ведомости для удержания заработной платы работников, желающих оказать материальную помощь в тушении пожаров».

Отметим, что суммы предложили сами люди: так,например, врачи заплатят по 500 рублей, средний и младший персонал по 300, остальные по 150. Это, к слову, минимальный размер.

«Желающие могут перечислить большую сумму», — уточняется в распоряжении.

Сейчас на территории Якутии горят 2 305,14 гектара леса. Дым от пожаров дошел до Хабаровского края.