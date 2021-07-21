Богучанская ГЭС увеличила выплату налогов в первом полугодии 2021 года Фото: ИВАНОВА Диана

По итогам первого полугодия АО «Богучанская ГЭС» выплатила в бюджеты разных уровней и внебюджетные фонды 4 млрд 208,5 млн рублей, что на 440,2 млн больше, чем за аналогичный период 2020 года. Увеличение налоговой отдачи обусловлено успешной производственной деятельностью предприятия, сложившейся водохозяйственной обстановкой и ростом спроса на электроэнергию в ОЭС Сибири в первом квартале 2021 года.

Федеральный бюджет получил 2 млрд 404,3 млн рублей, или на 12,56% больше. Рост отчислений произошел по налогу на прибыль организаций, налогу на добавленную стоимость и в виде платы за пользование водными объектами. В бюджет Красноярского края выплачено 1 млрд 701,9 млн, что на 11,1% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Увеличены отчисления по всем статьям, в том числе региональной доли налога на прибыль организаций, транспортного налога и налога на имущество. В местный бюджет в виде арендной платы за землю и земельного налога поступили 8,69 млн рублей; отчисления во внебюджетные фонды составили 93,56 млн рублей.