Житель Хакасии до смерти забил приятеля из-за сигареты Фото: Мария ЛЕНЦ

Как сообщают в СК по Красноярскому краю и Хакасии, все случилось в Усть-Абакане ночью 3 мая. 58-летний мужчина временно жил у своего 45-летнего знакомого. В тот день они выпивали, но в какой-то момент поссорились:

- Обвиняемый не дал гостю закурить. Находясь в доме, в ходе конфликта хозяин дома нанес мужчине множественные удары руками и ногами по голове и различным частям тела, - передают в ведомстве.

На этом избиение не закончилось. Хозяин дома вывел гостя на улицу, и продолжить бить. В итоге тот скончался. Мужчину же вскоре задержали и завели в его отношении уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

В СК добавляют, что расследование уже окончено, а материалы дела переданы в суд.