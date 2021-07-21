В Красноярске на Дубровинского сбили девочку, перебегавшую дорогу на «красный»

Фото: скриншот из видео ЧП Красноярск

Все случилось 20 июля в центре Красноярска на Дубровинского. На кадрах, размещенных в соцсетях видно, что девочка перебегает дорогу по «зебре». В это время мимо проезжает автомобиль, который сбивает пешехода. От удара девочка отлетает на несколько метров и падает на асфальт.

Как сообщают в полиции, 16-летняя пострадавшая перебегала дорогу на запрещающий сигнал светофора, где ее и сбил 20-летний водитель на «Митсубиси». Сейчас подросток доставлен в больницу, а госавтоинспекторы выясняют обстоятельства аварии.

Пользователи соцсетей встали на сторону водителя:

- Родители плохо обучили ребенка. Недоглядели;

- Водиле терпения;

- Водителя жаль. Очень жаль. На ровном месте. Жуткий нежданчик. Ребенку скорейшего выздоровления;