Погода в Красноярске на 21 июля 2021: до +25 градусов и солнце Фото: ИВАНОВА Диана

Прогноз погоды на среду в Красноярске вполне благоприятный. Рассказываем, какой будет погода в Красноярске на 21 июля 2021.

Так, в гидрометцентра передают, что во вторник температура воздуха составит около +25 градусов. При этом будет малооблачно и без осадков. Ветра не ожидается. Маскимальные порывы до 1 метра в секунду.

Ночью похолодает до +14 градусов. Осадков не ожидается, как и сильного ветра, но будет облачно. Атмосферное давление в течение дня – 732 мм рт.ст.

По данным GISMETEO, во вторник, погода в Красноярске 21 июля 2021, будет солнечной, а температура воздуха составит около +25 градусов. Синоптики обещают, что обойдется без дождей и сильного ветра. Порывы составят около 1-2 метров в секунду, временами могут достигать 5 метров в секунду.

Ночью похолодает до +14 градусов. Атмосферное давление в течение дня 739-741 мм рт.ст.