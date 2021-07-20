Любителям парковаться на газонах в Центральном районе Красноярска выписали более 300 000 рублей штрафов

Фото: Администрация

Администрация Центрального района Красноярска подвела итоги за последние полгода по фактам нарушения стоянки. В период с января по июнь, автолюбителям, паркующимся на газоне, выписали 309 000 рублей штрафа. Как сообщают в мэрии, всего привлекли 75 нарушителей к ответственности.

Рейды, в ходе которых фиксируются все нарушения, инициируют либо сами специалисты административной комиссии, либо местные жители. Например, в июне рейд провели на ул. Дубровинского – этот адрес попросили проверить красноярцы во время прямого эфира с главой района в Инстаграме. Всего за один выезд здесь зафиксировали сразу четыре нарушения, поэтому участок внесли в план регулярных рейдов как проблемный.

Чтобы привлечь к ответственности нарушителя, паркующегося на газоне, нужно направить сообщение с приложением фото или видео в административную комиссию. При этом важно указать адрес, дату и время нарушения, а фото или видео должны быть привязаны к местности, то есть позволять определить местонахождение автомобиля с учётом ближайших объектов. Сообщить о парковках на газоне в Центральном районе можно по электронной почте: kismv@centr.admkrsk.ru.