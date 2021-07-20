Мобильная связь от «Ростелекома»придет в труднодоступные поселки Красноярского края

Фото: Ростелеком

По результатам открытых электронных торговкомпания «Ростелеком»построитшестьбазовых станций на территории Красноярского края. В декабре 2021 года сотовая связь и мобильный интернет появятся в поселках КытатБольшеулуйского района, Тугач Саянского района, ФаначетТасеевского района, Петропавловка Балахтинского района, Мостовскоеи Красные ключи Большемуртинского района. Услугами связи будут обеспечены более двух с половиной тысячместных жителей.

Общая сумма контрактов, подписанных между федеральным провайдером и муниципалитетами, составляет 26,7 млн рублей. Деньги выделены в рамках краевой государственной программы «Развитие информационного общества». Ее реализация позволяет обеспечивать современными телекоммуникационными услугами малочисленные и труднодоступные населенные пункты региона.

«В прошлом году мы построили 13 базовых станций стандарта 2/4Gпо Красноярскому краю. Оператором мобильной связи стал оператор Tele2 — дочерняя структура “Ростелекома”. В мае этого года мы выиграли конкурс и уже приступили к строительствуаналогичной базовой станциив Большом Телекев Идринском районе. Теперьеще в шести поселениях появятся наши объекты. Максимальное покрытие этих территорий сотовой связью позволит создатьнадежную инфраструктуру, что, безусловно, улучшит качество жизни людей», — подчеркнул Евгений Петров, директор Красноярского филиала ПАО «Ростелеком».

Новые базовые станции будут подключены по оптическим линиям, что обеспечит высокую скорость передачи данных. Жителисел и деревень смогут пользоваться устойчивой мобильной голосовой связью и быстрым беспроводным интернетом.

«С 2017 года благодаря краевому бюджету в 94 населенных пунктах, где проживает более 37 тысяч человек, появились услуги связи. В этом году еще в 12 деревнях и селах появятся сотовая связь и мобильный интернет. Таким образом, в 2021 году средствами регионального бюджета и силами операторов, представленных в крае, еще более 5,5 тысяч человек будут обеспечены сотовой связью. На текущий момент все муниципальные образования уже подписали контракты с мобильными операторами. Сейчас ведутся различные этапы организации услуг связи, от выделения земельных участков до установки базовых станций», — рассказал министр цифрового развития Красноярского края Николай Распопин.