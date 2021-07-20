Гонки по Калинина в Красноярске закончились выездом на встречку и серьезным ДТП

Вырванный двигатель из-за ДТП Фото: ЧП Красноярск

В Красноярске парочка автолюбителей устроили гонки по улице Калинина. Финиш оказался совсем не таким, на который рассчитывали водители – выезд на встречку, вырванный двигатель на асфальте и пострадавшие. Как сообщают в ГИБДД, авария произошла 19 июля.

Фото: ЧП Красноярск

Два автомобиля – Toyota Mark II и Honda - двигались параллельно на высокой скорости по Калинина. В один момент водитель Toyota Mark II потерял управление и вылетел на встречку, где столкнулся с Mazda 3. Столкновение было настолько сильным, что у «тойоты» вырвало двигатель, а «мазду» откинуло через полосу. В момент ДТП по средней полосе проезжала еще одна машина, каким-то чудом её просто не задело развернувшейся «тойотой» от удара с «маздой».

Смотреть видеосюжет ДТП на Калинина 19 июля, Красноярск Видео: ЧП Красноярск

Фото: ЧП Красноярск

Обоим водителям потребовалась медицинская помощь. Судя по рассказам очевидцев, пострадали они не сильно, смогли сами выбраться из авто.

Что послужило причиной аварии, пока неизвестно, в этом разбираются сотрудники ГИБДД. В комментариях к видео пользователи соцсетей предполагают, что водителя «тойоты» могли подрезать, и из-за резкого торможения и слишком высокой скорости его вынесло на встречную полосу.