Енисейские пожарные спасли двух человек из горящего дома

Фото: МЧС

В Енисейском районе вечером 19 июля загорелся жилой деревянный дом. Как сообщают в МЧС, двухэтажный многоквартирник вспыхнул и мгновенно заполнился черным густым дымом. На место ЧП оперативно прибыли пожарные.

Жители дома эвакуировались самостоятельно, но из огня не успели выбраться двое взрослых. К счастью, к ним вовремя подоспели специалисты. Они вывели енисейцев из пожара и передали в руки медиков. Погорельцы получили серьезные ожоги и отравление продуктами горения, но остались живы. Больше на месте возгорания никто не пострадал.

Для полной ликвидации огня на площади 90 квадратных метров потребовалось около двух часов – ситуация осложнялась тем, что дом был построен из бруса. Здание могло полностью выгореть, но пожарные его отстояли. К тушению привлекались 20 человек личного состава и 7 единиц техники.

Уже известна предварительная причина пожара - недостаток конструкции и изготовления электрооборудования. В МЧС напоминают, что к любым электроприборам нужно относиться внимательно, особенно к плитам обогревателям. Именно они могут стать причиной страшных трагедий.