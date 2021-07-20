За выходные в Красноярске задержали 45 пьяных водителей

За вождение в нетрезвом виде предусмотрена административная ответственность Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на минувших выходных прошел рейд «Нетрезвый водитель». Сотрудники ГИБДД в нескольких районах города, а также на въездах и выездах из города останавливали весь автотранспорт.

Как сообщают в пресс-службе ГИБДД, если после остановки, трезвость водителя была под вопросом, то автолюбителям предлагали пройти медицинское освидетельствование на месте. Таким образом, за выходные госавтоинспекторы выявили 45 пьяных автомобилистов, на всех составлены административные протоколы. Из них 10 сели за руль в состоянии опьянения повторно, а это уже уголовная ответственность.

Сотрудники ГИБДД напоминают, что управление транспортом в нетрезвом состоянии является опасным правонарушением, которое неизбежно приводит к печальным последствиям. Своевременно сообщать о пьяных за рулем можно по телефону «Синей линии» 263-10-19.