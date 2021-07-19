Бизнес-структуры встали на борьбу COVID-19

Фото: Мария ЛЕНЦ

На сегодняшний день развернуто около 6700 коек в 51 временном инфекционном госпитале. Это почти столько же, сколько было развернуто на пике второй волны коронавируса в октябре прошлого года. Тогда максимальное количество больных в госпиталях составило семь тысяч человек.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Однако оснащение медучреждений требует вливания огромных финансовых ресурсов, поэтому из бюджета края выделено 372 млн рублей, а еще более 170 млн рублей составили спонсорские средства. Это деньги таких крупных промышленных предприятий как «Норникель», «Красцветмет» и «Полюс»:

- Норникель выделяет порядка 75 млн рублей благотворительной помощи, - комментирует Борис Немик, министр здравоохранения Красноярского края .- Речь идет о реанимационном медицинском оборудовании, аппаратах ИВЛ для Норильской межрайонной больницей №1 и двух красноярских больниц. Очень важно, что в непростой ситуации, сложившейся сейчас на фоне распространения коронавирусной инфекции, не только органы власти, но и представители бизнес-структур берут на себя определенные обязательства, договариваются о взаимодействии и поддержке медицинской службы края.

Борис Немик, министр здравоохранения Красноярского края Фото: ИВАНОВА Диана

Защита работников и жителей регионов от COVID-19 — один из приоритетов «Норникеля». Компания обеспечивает меры антивирусной безопасности на производстве, оказывает помощь медучреждениям и предприятиям малого и среднего бизнеса. С начала пандемии компанией выделено 20 млрд рублей. На эти деньги были куплены тепловизоры, аппараты ИВЛ, реанимобили и автомобили скорой помощи, десятки тысяч тестов, миллионы масок и антисептиков. Поддержку получили лечебные учреждения Таймыра, Кольского полуострова и других регионов, в которых работают предприятия «Норникеля».

Фото: Мария ЛЕНЦ

В результате принятые компанией меры признаны наиболее комплексными, а по совокупным затратам на борьбу с пандемией в 2020 году «Норникель» стал лидером среди промышленных предприятий России.