Погода в Красноярске на 20 июля 2021: ожидаются небольшой дождь и около +24 градусов Фото: ИВАНОВА Диана

Прогноз погоды на вторник в Красноярске вполне благоприятный. Рассказываем, какой будет погода в Красноярске на 20 июля 2021.

Так, в гидрометцентра передают, что во вторник температура воздуха составит около +24 градусов. При этом будет облачно с прояснениями, а также дожди. Ветра не ожидается. Синоптики обещают настоящий штиль.

Ночью похолодает до +14 градусов. Осадков не ожидается, как и сильного ветра, но будет облачно. Атмосферное давление в течение дня – 732 мм рт.ст.

По данным GISMETEO, во вторник, погода в Красноярске 20 июля 2021, будет облачно с прояснениями, а температура воздуха составит около +22 градусов. Ожидаются дожди и грозы. Порывы составят около 5 метров в секунду, временами могут достигать 8 метров в секунду.

Ночью похолодает до +15 градусов. Атмосферное давление в течение дня 740-741 мм рт.ст.