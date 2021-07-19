В Красноярском крае чествовали железногорских 100-балльников

11 железногорских ребят получили высший балл по литературе, русскому языку, обществознанию и информатике. Почётные грамоты и награды им в присутствии родителей и друзей вручили председатель Совета депутатов Сергей Проскурнин и мэр Железногорска Игорь Куксин. «Очень приятно видеть такие дружные семьи. Несомненно, столь высокий результат – это общая заслуга. Кстати, сегодня опытные родители практически единогласно рекомендовали мне обязательно участвовать в акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Думаю перенять опыт, поскольку дочь идёт в 11 класс, и все волнения отца выпускницы мне ещё предстоят. От всей души поздравляю и ребят, набравших 100 баллов, и родителей, и учителей. Будет здорово, если после учёбы ребята вернутся жить и работать в наш город. Но в любом случае они всегда будут здесь желанными гостями», – сказал напутственные слова выпускникам глава ЗАТО.

Председатель Совета депутатов Сергей Проскурнин присоединился к поздравлениям градоначальника. Он пожелал талантливым ребятам успешно пройти конкурсы и поступить в желаемые вузы, найти свое предназначение, в котором они смогут реализовать себя. Но главное – получать вдохновение и удовольствие от выбранной профессии.