В Красноярске в микрорайоне Солнечный появится «Двор-бульвар»

Фото: пресс-служба администрации

Идея создания пространства «Двор-бульвар» принадлежит жителям микрорайона Солнечный и УК «Новый город». Бульвар расположится в самом центре 4-го микрорайона, он станет транзитным и соединит дворы микрорайона по улицам 40 лет Победы и Славы:

- Когда еще в декабре прошлого года я знакомился с этим проектом, он выделялся на фоне остальных своим масштабом и оригинальностью, - комментирует Александр Дроздов, депутат Красноярского городского Совета, член комиссии по самоуправлению. – Активно поучаствовали в реализации проекта и сами жители, поэтому консолидация усилий и дала ощутимый результат.

Фото: пресс-служба администрации

Очень важно, что пространство становится не просто красивым, а комфортным для всех категорий граждан, в том числе, маломобильных.

По проекту здесь появится событийная сцена с летним кинотеатром, где жители планируют проводить свои праздники. По словам Галины Пеняевой, жительницы микрорайона Солнечный, на строительство «Двора-бульвара» приходят посмотреть жители со всего микрорайона, интересуются, что появится на площадках и как удалось достигнуть реализации проекта.

Фото: пресс-служба администрации

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Дмитриев, глава Советского района Красноярска:

- Уже установлено наружное освещение, сейчас начаты работы по подготовке основания 2-х детских площадок для самых маленьких и спортивной площадки. Прогулочные дорожки занимают более километра. Уникальность проекта в том, что кусочки муниципальных территорий собраны воедино.

Фото: пресс-служба администрации

КСТАТИ

Чтобы жители города смогли принять участие в инициативном бюджетировании, им нужно создать инициативную группу и представить свои идеи для формирования будущих проектов. Они проходят конкурсный отбор и должны быть исполнены в течение года. Такой вид бюджетирования позволяет жителям самим реализовывать и контролировать воплощение в жизнь не только типовых, но и оригинальных проектов, способных улучшить качество жизни города.