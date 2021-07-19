В Красноярске зафиксировали 121 нарушителя масочного режима за неделю

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В Красноярском крае коронавирус бьет все предыдущие региональные рекорды по количеству заболевших в сутки – по данным на 18 июля за 24 часа заразиличь ковидом 505 человек, что уже больше пика в первую волну. Про вторую и говорить нечего – там максимальное число заболевших было чуть более 300.

Масочный режим и другие антиковидные ограничения никто не отменял, даже наоборот, превентивные меры только усиливают. Но, видимо, многие жители Красноярска считают, что это их не касается – за предыдущую неделю вновь зафиксировано больше сотни нарушителей.

Как сообщает администрация города, с 12 по 18 июля специалисты администрации, сотрудники полиции и Росгвардии проверяли соблюдение масочного режима в торговых объектах, на остановочных пунктах и на предприятиях общественного питания. В ходе рейдов рабочие группы составили 121 протокол.

Специалисты прошли с инспекцией 671 объект, из них 576 торговых точек, 17 предприятий общественного питания и 78 остановочных пунктов. На 215 объектах выявлены нарушения.

Напомним, что нарушение масочного режима влечет за собой административную ответственность. Штраф для физических лиц – до 30 000 рублей, а для юридических – до 300 000.