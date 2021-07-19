Вооруженный пистолетом житель Красноярска решил поживиться дорогущими смартфонами и напал на салон сотовой связи

Фото: Мария ЛЕНЦ

Вооруженное нападение на салон сотовой связи произошло в Красноярске. В разбое подозревают 20-летнего парня. По версии следствия, он, угрожая пистолетом, украл несколько дорогих смартфонов.

Как сообщают в МВД, все произошло в августе прошлого года. В магазин зашел молодой человек и попросил продавца показать ему модем, выставленный на одну витрину с телефонами. Когда консультант открыла стенд, то парень схватил девушку и стал ей угрожать. Сотрудница салона связи была вынуждена отдать разбойнику 5 смартфонов, стоимостью 161 000 рублей. Получив желаемое, парень сбежал.

Оказалось, что телефоны он продал за 94 000 рублей и потратил деньги на себя.

В отношении парня было заведено уголовное дело по статье «Разбой», санкция которой до 10 лет лишения свободы. Сейчас 20-летний обвиняемый ожидает суда.