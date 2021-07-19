«Я покажу всю правду и неправду, которые за «красной линией» творятся» - премьера фильма «Третья волна» Константина Селина

Фото: Константин СЕЛИН

Красноярский режиссёр Константин Селин, живущий и работающий сейчас в Петербурге, приехал в отпуск на родину, и внезапно оказался в «красной зоне» коронавирусного госпиталя, причём добровольно. Как он говорит, «почти случайно снял документальный фильм «Третья волна».

Ты понимаешь, это кино я снимал просто и без изысков, как сама наша жизнь, говорит Константин Селин в интервью корреспонденту «7 канала Красноярск». Я знаком с Егором Евгеньевичем [Корчагиным, главврачом краевой больницы – прим.ред.], он был на закрытом показе моего фильма «Верните мои руки» о Вадиме Кеосьяне. И вот в конце июня он [Корчагин] звонит, рассказывает, что пациентов становится много, ресурсы заканчиваются, просит: «Зайди в «красную зону», сними нам ролик об этом».

Но попав туда, я был шокирован – там действительно идёт битва за жизнь. Медики устают, вытягивая нас с того света на фоне вот этого беспечного мира – с переполненными пляжами на Татышева, фудкортами, шопингом.

И я сказал Егору Евгеньевичу, что не смогу ограничиться роликом, я покажу всю правду, которая за «красной линией» творятся, как документалист я покажу всё. Потому что, когда попадаешь туда – там уже неприятно смешны все эти слухи про чипирование, про зомбирование! Какое чипирование, вы о чём!?

Можно сколько угодно бравировать, говорить на камеру, что ты не привился! Но когда на твоих глазах человека заворачивают в чёрный пакет… А потом по очереди второго. Третьего... Я из «красной зоны» выходил – а у меня высокий титр антител – но я натягивал маску ещё сильнее.

Я хочу и покажу в фильме последствия. У нас ещё есть шанс на осознание и осознанность. И главное здесь – интонация. Поучать я не буду, этим ничего не добьёшься. Мы везде одинаково не понимаем, как и с чем живём. Ищем внешнего и внутреннего врагов – а он внутри нас, вокруг нас. И он не виден.

Фильм «Третья волна» идёт примерно 18 минут, «7 канал Красноярск» покажет его первым в понедельник 19 июля, в 20:10, сразу после вечернего выпуска новостей. Зайдя на один день, Константин остался в ковидном госпитале Краевой больницы на неделю съёмок.. Перед премьерой он придёт в эфир новостей «7 канала Красноярск» – рассказать о работе над своим кино, и над тем, кому и как он намерен его показать. Константин считает, что сейчас в мире нет документального и игрового кино, есть только вопросы и проблемы дистрибуции фильмов:

«Мы сейчас нарушаем все рамки, я не отправляю фильм на фестивали, чтобы он там получил какие-то оценки, и лишь потом кто-то его закупал. Мы будем сразу распределять «Третью волну» по всем возможным каналам».

Реклама