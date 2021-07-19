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Общество19 июля 2021 4:51

Под Красноярском мужчина переплыл реку, залез на скалу, но спуститься не смог

Без вмешательства спасателей не обошлось
Антон НИКИТИНАнтон НИКИТИН
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Под Красноярском мужчина переплыл реку, залез на скалу, спуститься не смог

Под Красноярском мужчина переплыл реку, залез на скалу, спуститься не смог

Фото: Мария ЛЕНЦ

Странный случай произошел на прошедших выходных в районе Усть-Маны, что под Красноярском.

Как сообщают в КГКУ «Спасатель», на Манском плесе понадобилась помощь неизвестному мужчине. Красноярец самостоятельно переплыл Ману, после чего залез на скалу. Но на то, чтобы спуститься, запала атлету не хватило.

В итоге по сообщению ЕДДС, спасатели прибыли на место. Искателя приключений спустили с небес на землю и эвакуировали по пешеходной тропе. Мужчина не пострадал. Вся спасательная операция заняла почти два часа – с 11:40 до 13:30 часов:

- В результате проделанной работы гражданин Б., по пешеходной тропе эвакуирован. Спасен 1 человек, - сообщается в сводке КГКУ «Спасатель».