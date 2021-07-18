Уголовный срок грозит жительнице Красноярского края, в чьем огороде полицейские вырвали 130 кустов мака

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Несмотря на то, что семена мака, очень популярный продукт в кулинарии, увы, выращивать на собственном огороде их запрещено. Можно «накультивировать» себе на уголовный срок. Как сообщают в МВД, такая история произошла в Иланском районе Красноярского края. Женщина посадила семена, чтобы потом использовать их в выпечке, а теперь может получить до 2 лет лишения свободы.

49-летня местная жительница весной высадила у себя на огороде более сотни кустов мака, взошли и прижились – 130. Женщина планировала собрать хороший урожай и запастись качественными семенами впрок, но что-то пошло не так.

В один из дней к ней нагрянули сотрудники полиции. Оказалось, что культивировать мак на собственном огороде запрещено законом. Все 130 кустов были вырваны с корнем, хозяйка наркосодержащего огорода – задержана.

В отношении жительницы заведено уголовное дело по статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры». Теперь ей грозит до двух лет лишения свободы.