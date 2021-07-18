Красноярские ученые создали нанодиски, разрушающие раковые клетки

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Ученые из Красноярска проанализировали научные работ своих коллег со всего мира по магнитным нанодискам и выяснили, что новое поколение наночастиц может помочь в микрохирургическом лечении рака. Как сообщают в правительстве края, в состав команды вошли исследователи Красноярского научного центра СО РАН.

Оказалось, что нанодиски гораздо эффективнее обычных наночастиц разрушают раковые клетки. На основе полученных данный, красноярцы создали диски для наноскальпеля, способного «выжигать» злокачественные образование. Результаты обзорного исследования уже опубликованы в журнале Nanomaterials.

Анна Кичкайло, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник ФИЦ КНЦ СО РАН, рассказала, что успех лечения онкологических заболеваний определяется эффективностью удаления из организма всех раковых клеток. Необходимо разработать хирургический инструмент, работающий по принципу «найти и обезвредить». Им может стать наноскальпель, базирующийся на нанодисках.

Сейчас ученые разработали и протестировали опытные образцы нанодисков. Предварительные результаты показывают, что они эффективно работают и селективно разрушают раковые клетки, а соседние здоровые продолжают расти.