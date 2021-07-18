В Ачинске нашли мертвую новорожденную девочку в мусорном баке

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Жители Ачинска нашли мёртвую новорожденную девочку в мусорном баке. Как сообщают в пресс-службе Следственного комитета, заведено уголовное дело.

Тело малышки лежало в контейнере для отходов, расположенном между двух жилых домов в одном из микрорайонов города. Точный возраст девочки пока не установлен. Судя по тому, что ребенок был найден с признаками промерзания, младенец пролежал в баке довольно длительное время.

Сейчас на месте работают сотрудники Следственного комитета. Уже заведено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Специалисты выясняют все обстоятельства случившегося, назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза.

Следователи пытаются установить личность матери погибшей малышки, проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия обращается к жителям Ачинска и других близлежащих населенных пунктов обладающим какой-либо информацией о месте нахождения предполагаемой матери новорожденного ребенка, сообщить имеющиеся сведения по телефонам 8 (391) 227-06 - 45 или 02. Конфиденциальность гарантирована.