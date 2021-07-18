«Не надеялся увидеть вновь»: жителю Красноярска вернули автомобиль, похищенный около 17 лет назад

Та самая "Ауди А8" Фото: МВД

Красноярцу сотрудники полиции вернули автомобиль, похищенный около 17 лет назад. Как сообщают в МВД, иномарка обнаружилась в Курганской области.

Еще в феврале житель Кургана купил в Сургуте автомобиль «Ауди А8» и отправился в ГАИ ставить его на учет. Курганские сотрудники ГИБДД при осмотре заподозрили, что идентификационный номер и номер двигателя машины был изменен. Авто вместе с документами отправили на экспертизу, которая подтвердила их подозрения.

Оказалось, что иномарка «Ауди А8» 1997 года выпуска находится в розыске с 2004 года. Она была украдена в Красноярске 17 лет назад.

Истинного владельца машины оповестили о том, что спустя почти 2 десятка лет его машина наконец найдена. Красноярец отправился за ней.

- Я уже и не надеялся увидеть вновь свою машину, - удивился владелец иномарки. Мужчина поблагодарил сотрудников полиции за их профессионализм, бдительность и ответственное отношение к своим служебным обязанностям.