Лжесотрудник газовой службы, обокравший пожилую красноярку, отправился под суд

Мошенник проник в квартиру под предлогом проверки плиты Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске сотрудники полиции закончили расследование уголовного дела, заведенного в отношении фальшивого сотрудника газовой службы. Парень, пользуясь возможностями лжеработника, обокрал 75-летнюю пенсионерку. Как сообщают в МВД, теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Как установило следствие, все произошло в квартире у пожилой красноярки. К ней пришел молодой человек, представился газовщиком и предъявил специальное удостоверение. Он пояснил, что в доме проводятся ремонтные работы газового оборудования и поэтому ему нужно осмотреть плиту. После этого фальшивый газовщик сообщил пенсионерке о том, что в квартире необходимо заменить газовый счетчик. Стоимость замены - 23 000 рублей.

Сумма довольно крупная, полной стоимости работ у женщины не было. Пенсионерка сказала, что у нее сейчас есть только 18 900 рублей. Тогда парень взял деньги и предложил доплатить остатки суммы в день установки счетчика.

Конечно же, в назначенное время монтировать прибор никто не приехал. Красноярка занервничала, большие ведь деньги отдала. Позвонила в газовую службу и обомлела – а там такой парень вообще не работает, установка никакая не запланирована. Женщина обратилась в полицию. Было заведено уголовное дело по статье «Мошенничество». Лжесотрудника быстро задержали, еще до суда он возместил пенсионерке весь ущерб.