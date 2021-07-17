В Красноярске дети играли в открытом окне на 8-м этаже дома

Фото: instagram.com/pokrovka_life124/

Инцидент произошел на улице Караульной в Красноярске. Маленькая девочка и мальчик стояли в открытом окне 8-го этажа буквально в паре сантиметров от пропасти. Дети что-то кидали вниз, возможно кормили голубей. Родителей рядом не было, поэтому соседи вызвали полицию.

В МВД по Красноярскому краю «КП-Красноярск» прокомментировали ситуацию:

- На место выехали сотрудники полиции вместе с инспектором по делам несовершеннолетних. Установили родителей. Сейчас работают, идет проверка в рамках административного законодательства.