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Происшествия17 июля 2021 14:57

В Красноярске дети играли в открытом окне на 8-м этаже дома

С родителями уже работают полицейские
Антон НИКИТИНАнтон НИКИТИН
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Фото: instagram.com/pokrovka_life124/

Фото: instagram.com/pokrovka_life124/

Инцидент произошел на улице Караульной в Красноярске. Маленькая девочка и мальчик стояли в открытом окне 8-го этажа буквально в паре сантиметров от пропасти. Дети что-то кидали вниз, возможно кормили голубей. Родителей рядом не было, поэтому соседи вызвали полицию.

В МВД по Красноярскому краю «КП-Красноярск» прокомментировали ситуацию:

- На место выехали сотрудники полиции вместе с инспектором по делам несовершеннолетних. Установили родителей. Сейчас работают, идет проверка в рамках административного законодательства.