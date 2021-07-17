Житель Красноярского края приехал проведать друга и украл у него ноутбук Фото: Мария ЛЕНЦ

Все случилось зимой этого года в Канске. 29-летний местный житель приехал проведать друга, который живет в частном секторе. Дома того не оказалось, но молодой человек все равно решил зайти внутрь. Там он увидел ноутбук и решил забрать его с собой.

Затем он сел в такси и попросил отвезти его к ломбарду. Деньгами, вырученными за ноутбук, он обещал расплатиться с таксистом. Водителя он также обманул, оформив залог в ломбарде на его паспорт. Общая сумма ущерба составила 23 тысячи рублей.

Вскоре полицейские поймали хитреца и завели уголовное дело по статье «кража». Украденный ноутбук вернули хозяину. Кроме того, оказалось, что мужчина был на условном сроке, который до конца не отбыл:

- Суд учел рецидив преступных деяний, имевшиеся у жителя Канска условное осуждение и неотбытую часть по предыдущему приговору и назначил ему наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, - сообщает пресс-служба МВД по Красноярскому краю.