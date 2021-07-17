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Здоровье17 июля 2021 11:35

Еще 491 человек заразился коронавирусом за сутки в Красноярском крае

Стопкоронавирус опубликовал статистику за 17 июля 2021 года
Антон НИКИТИНАнтон НИКИТИН
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Еще 491 человек заразились коронавирусом за сутки в Красноярском крае

Еще 491 человек заразились коронавирусом за сутки в Красноярском крае

Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, за сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 491 человека. За все время в регионе зафиксировано 84 132 случая заражения COVID-19.

За сутки вылечились от коронавируса 190 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 72 339 пациентов. Количество выздоровевших пока отстает от количества зараженных.

Число летальных случаев от ковида остается высоким. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 16 человек. Общей сложности от болезни скончались 4169 красноярцев.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 50 218 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 4 894 человека. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 3 794. Проведено тестов на коронавирус всего 3 111 186, из них за последние сутки 13 672, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.

Фото: Роспотребнадзор Красноярского края

Фото: Роспотребнадзор Красноярского края