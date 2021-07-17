Жителю Красноярска, вовлекшему подростков в наркобизнес, грозит 20 лет колонии

Жителю Красноярска, нанявшего подростков в наркобизнес, грозит 20 лет колонии Фото: Мария ЛЕНЦ

Как сообщает пресс-служба МВД по Красноярскому краю, 31-летний мужчина создал целое преступное сообщество по сбыту наркотиков. Как работе он привлек двух подростков 2002 года рождения. При задержании у молодого человека было обнаружено более 136 граммов наркотиков.

Полицейские выяснили, что мужчина создал сообщество с четкой иерархией и распределением ролей. Участники вели безличные страницы в сети и соблюдали конспирацию. Нижестоящие «сотрудники» не знали свое «начальство».

- В отношении задержанного мужчины следователями Следственной части ГСУ ГУ МВД России по краю возбуждено уголовное дело возбуждено части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1, по части 1 статьи 210 части 4 статьи 150 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Покушение на совершение незаконного сбыта наркотических средств, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в значительном размере, организованной группой с вовлечением несовершеннолетних». Обвинительное заключение утверждено прокурором края и направлено в Ленинский районный суд для вынесения приговора. Максимальная санкция предусматривает наказание на срок до 20 лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба МВД по Красноярскому краю.