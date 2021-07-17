В центре Красноярска перекроют движение для строительства моста у БКЗ Фото: Мария ЛЕНЦ

Как сообщают в мэрии Красноярска, перекрытия планируются, как частичные так и полные.

Частичное перекрытие. Фото: мэрия Красноярска

Так, частичное перекрытие затронет направление движения от улицы Белинского до Каратанова с 1 по 15 августа. В сторону Медуниверситета схема движения не изменится, а в центр – по Белинского через Ленина.

Полное перекрытие. Фото: мэрия Красноярска

Полное перекрытие движения по Карла Маркса – от Белинского до Каратанова ожидается с 7 по 8 августа (22:00-06:00 часов) и с 14 по 15 августа (22:00-06:00 часов):

- При полном перекрытии движение в сторону Медицинского университета будет организовано по ул. Карла Маркса – ул. Каратанова – ул. Ленина (проезд около ТЦ «Комсомолл») – ул. Белинского. А движение в сторону центра города – по ул. Белинского через ул. Ленина, - поясняют в мэрии Красноярска.

Общественный транспорт ограничения почти не затронут, кроме маршрута №99:

- Транспорт будет двигаться через ул. Ленина. Отметим, движение общественного транспорта при полном перекрытии осуществляться не будет, работы будут проходить ночью, - добавили в администрации.