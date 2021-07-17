В Красноярском крае 18 детей заразились коронавирусом в оздоровительном лагере. Фото: прокуратура Красноярского края

Вспышка коронавируса была выявлена в детском оздоровительном лагере «Сокол» в Ачинском районе. Выяснилось, что коронавирусом там заболели 18 детей, сообщают в прокуратуре Красноярского края:

- Дети вывезены с территории оздоровительного учреждения, в настоящее время проходят лечение, проведена дезинфекция территории и помещений лагеря, - поясняют в ведомстве.

Прокуратура сразу же инициировала проверку по данному факту. Ведомство оценит полноту выполнения антиковидных мер руководством лагеря.

- По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - подытожили в прокуратуре.