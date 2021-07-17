Под Красноярском погиб водитель иномарки, врезавшись в столб

Фото: скриншот из видео ЧП Красноярск

Трагедия произошла в Емельяновском районе края, в районе Дрокино. Как сообщает ГИБДД, в 06:40 часов 17 июля водитель автомобиля «Honda» на 806 километре трассы Р-255 врезался в электроопору.

Удар был такой силы, что от машины мало что осталось. Водитель в момент аварии был в салоне один. К сожалению, мужчина погиб на месте происшествия.

Очевидцы аварии предполагают, что смертельная авария могла произойти из-за аквапланирования, так как утром в Красноярске и окрестностях шел дождь. Обстоятельства ДТП сейчас выясняют дорожные полицейские.