Красноярские подростки на мопеде сбили ребенка и скрылись с места ДТП

Красноярские подростки решили погонять на мопеде и, в результате, сбили школьницу. Как сообщают в ГИБДД, 15-летние мальчишки сбежали с места аварии. Девочка серьезно пострадала.

Все произошло во дворе жилого дома на улице Воронова. 11-летняя красноярка гуляла со своими родителями, когда на неё наехал мопед, за рулем которого сидели два школьника.

Мальчишки сбежали с места ДТП, а родители ребенка вызвали скорую помощь – у девочки оказался серьезный перелом.

Виновника аварии нашли уже на следующий день. 15-летний парень угнал мопед у сестры, чтобы покататься со своим одноклассником. Ну а место аварии они покинули, так как испугались ответственности.

Полицейские напоминают, что управление транспортными средствами несовершеннолетними недопустимо. Дети и подростки не имеют необходимых навыков вождения, а значит, могут причинить вред не только себе, но и другим участникам дорожного движения.