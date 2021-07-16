В Красноярске для строительства нового моста через Маркса будет ограничено движение

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске начинается строительство пешеходного моста через улицу Карла Маркса в районе краевой филармонии. Как сообщают в пресс-службе администрации города, для возведения нового объекта требуется ограничение движение на нескольких участках дороги.

Частично перекроется одно направление движения от улицы Белинского до улицы Каратанова планируется с 1 по 15 августа. При частичном перекрытии в сторону Медицинского университета транспорт будет двигаться по обычному маршруту. А в сторону центра – по улице Белинского через улицу Ленина.

Полное перекрытие дорожного движения по Маркса от улицы Белинского до улицы Каратанова произойдёт 7 по 8 августа с 22.00 до 06.00 и 14 по 15 августа с 22.00 до 06.00. При полном перекрытии движение транспорта в сторону Медицинского университета будет организовано по улице Карла Маркса – улице Каратанова – улице Ленина (проезд около ТЦ «Комсомолл») – улице Белинского. А движение в сторону центра города – по улице Белинского через улицу Ленина.

Движение автобусов и троллейбусов пройдет так же по существующим схемам, за исключением автобусного маршрута № 99 следующего от ост. Станция Красноярск-Северный до ост. Цимлянская (транспорт будет двигаться через улицу Ленина). Движение общественного транспорта при полном перекрытии осуществляться не будет, так как работы будут проходить в ночное время.