Еще 481 человек заразились коронавирусом за сутки в Красноярском крае

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Так, за сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 468 человек. За все время в регионе зафиксировано 83 641 случай заражения COVID-19.

За сутки вылечились от коронавируса 150 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 72 149 пациентов. Количество выздоровевших пока отстает от количества зараженных.

Число летальных случаев от ковида резко выросло. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 17 человек. Общей сложности от болезни скончались 4153 красноярцев.

- На сегодня 49 118 человек под наблюдением врачей (+4 802 новых за сутки). Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 3 584. За все время проведено тестов на коронавирус в крае - 3 097 514 (+14 546 за последние сутки). На 16.07 привито 1 компонентом 511 636, 2 компонентами - 356 067, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.