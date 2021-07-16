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Общество16 июля 2021 11:29

В Красноярске в 2022 году начнется благоустройство набережной на Ульяновском проспекте

Красноярцев просят внести свои предложения, каким они видят новое общественное пространство
Полина КУЗНЕЦОВА
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Высокий берег Енисея на проспекте Ульяновский скоро благоустроят. Фото: администрация Советского района

Высокий берег Енисея на проспекте Ульяновский скоро благоустроят. Фото: администрация Советского района

В Красноярске обсуждают благоустройство бульвара на проспекте Ульяновский. Напомним, территорию горожане выбрали сами в результате онлайн-голосования, которое проходило с 26 апреля по 30 мая на сайте 24.gorodsreda.ru. Планируется, что бульвар станет частью единой системы «зеленого» вело– и пешеходного пространства, соединяющего микрорайон Зеленая Роща и остров Татышев.

– Проспект Ульяновский – любимое место прогулок жителей. Но набережную пора обновлять, – считает депутат Красноярского городского Совета Александр Дроздов. – Важно продумать не только внешний облик пространства, но и разработать инженерные решения, и всю примыкающую инфраструктуру.

Глава Советского района Дмитрий Дмитриев встретился с жителями Зеленой Рощи, проектировщиками будущего бульвара и обсудил перспективы благоустройства.

– Сейчас перед нами стоит задача – понять, каким будет пространство, спроектировать его. Территория отличается уникальным ландшафтом – крутые обрывы позволят сделать хорошие смотровые площадки, а наличие террас – это возможность гулять не только по верхней части, но и сделать тропы для хайкинга. И, конечно, же спуск к реке, – говорит Дмитрий Дмитриев. – Неповторимый ландшафт нужно сохранить, бережно вписать в городскую среду.

Дмитрий Дмитриев обсуждает проект благоустройства с жителями района. Фото: администрация Советского района

Дмитрий Дмитриев обсуждает проект благоустройства с жителями района. Фото: администрация Советского района

Предполагается, что благоустройство бульвара проведут в два или три этапа, в зависимости от объемов работ.

Как отметила архитектор Анастасия Шарыпова, у территории колоссальный потенциал.

– Здесь могут появиться смотровые площадки, зоны отдыха для людей разного возраста, детские площадки, дорожки для велосипедистов, площадки для выгула собак. Территория большая – места хватит всем, – уверена Анастасия Шарыпова.

ВАЖНО

Администрация района ведет сбор предложений через инспекторов по работе с населением и общественников. Также красноярцы могут направить свои идеи на адрес ubulvar@bk.ru. Подключайтесь к обсуждению в паблике «Комфортная городская среда Красноярск. Советский» https://vk.com/public203311809