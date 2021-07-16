Особый противопожарный режим введен на арктической части Красноярского края

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В арктической зоне Красноярского края с 15 июля введен особый противопожарный режим. Как сообщает МЧС, соблюдаться он будет в городе Норильск, Туруханском районе, Эвенкийском и Таймырском Долгано-Ненецком муниципальных районах.

Такие меры принимаются из-за сухой, жаркой и ветреной погоды, а также снижения количества осадков.

Помимо арктической зоны, противопожарный режим действует в Богучанском, Енисейском, Кежемском, Мотыгинском, Северо-Енисейском районах. А это значит, что жителям запрещено посещать леса, должна проводиться своевременная уборка мусора и сухой растительности, а также приостановлены разведения костров и проведения пожароопасных работ.

Заместитель председателя Правительства края Анатолий Цыкалов отметил, что главам территорий необходимо уделить большое внимание соблюдению требований пожарной безопасности, а также вопросам информирования жителей о действующих запретах и ограничениях при введении особого противопожарного режима.