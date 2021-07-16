В Октябрьском районе Красноярска оцепили территорию из-за снаряда

Фото: ТВК

Снаряд был обнаружен в Николаевке у дома на Овражной, 41. Как сообщает «ТВК», сейчас на месте работают экстренные службы и полиция. По сообщению местных жителей, обезвреживать снаряд вызвали саперов.

В пресс-службе МЧС журналистам сообщили, что это реагирование в составе силовых структур, однако причину вызова назвать затруднились.

Кроме того, местные жители рассказали, три года назад здесь уже находили нечто опасное. Тогда строитель наткнулся на баллон с хлором, после чего был госпитализирован в тяжелом состоянии.