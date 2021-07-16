Хуан Лескано перешел из красноярского «Енисея» в австралийский «Брисбен Роар»

Фото: ФК "Енисей"

Красноярский «Енисей» сообщил, что клуб покидает один из старожилов команды – аргентинский нападающий Хуан Лескано. 28-летний футболист подпишет 2-летний контракт с австралийским клубом «Брисбен Роар».

«Енисей» получит трансферную компенсацию и процент от будущей продажи аргентинца. Лескано выступал за красноярскую команду с 2013 года с перерывами и за это время стал одним из любимцев местных болельщиков.

- Всего в Красноярске нападающий провел 117 официальных матчей, в которых забил 30 мячей. Мы желаем Хуану успехов на новом месте и говорим большое спасибо за сыгранные матчи и забитые голы в «Енисее», - сообщает пресс-служба футбольного клуба.