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Экономика18 июля 2021 6:00

Озвучены основные проблемы заемщиков при оформлении банковского кредита

Список трудностей для клиентов банков возглавляет отсутствие достаточного информирования по индивидуальным условиям кредитования до подписания договора. Для красноярцев этот вопрос крайне актуален
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Согласно исследованию Всемирной организации потребителей, проведенному в 32 развивающихся странах, клиенты банков называют следующие основные проблемы, возникающие при оформлении кредита:

- Нет возможности изучить договор до его заключения

- Комиссии скрыты или завышены

- Изменение договора банком в одностороннем порядке

- Финансовые риски не озвучены потребителю должным образом

- Высокие проценты

Российские банки также не спешат предоставлять клиентам все необходимые документы для тщательного изучения. К такому выводу пришла Международная конфедерация обществ потребителей, обзвонив ведущие кредитные организации под видом покупателя.

Тем самым банки нарушают основной закон о потребительском кредитовании, в котором говорится, что клиент имеет право дать согласие кредиторам по индивидуальным условиям кредитования в течение 5 рабочих дней с момента получения документов на руки. Заемщик может взять договор со всеми условиями домой, чтобы спокойно проанализировать все данные и, возможно, попросить помощи у юриста или более грамотных родственников.

На сайте банка чаще всего размещаются общие тарифы по кредитам, на основании которых нельзя сделать точный вывод об условиях кредита. В офисе банка досконально изучить документы также не предоставляется возможности — это некомфортно делать в общем зале в присутствии других людей, ожидающих в очереди. На проекте ВсеЗаймыОнлайн можно сравнить предложения различных банков, работающих в Красноярском крае, и узнать, как получить кредит с плохой кредитной историей. Надлежащее осмысление кредитных условий позволит снизить долговую нагрузку и отказаться от заключения невыгодного договора.

Полное понимание параметров кредитования поможет сократить количество необдуманных кредитов, заключенных на невыполнимых условиях. Поэтому станет меньше доля просроченных и невозвращенных долгов. ЦБ РФ предлагает жителям Красноярска и края в такой ситуации оставлять жалобу на банк на сайте регулятора. К нарушителям будут применены меры надзорного реагирования.