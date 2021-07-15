Лучшие сотрудники БоАЗа получили награды к Дню металлурга

15 июля на торжественном собрании, посвященном Дню металлурга, лучшие работники Богучанского алюминиевого завода получили заслуженные награды. Церемония награждения впервые прошла не в актовом зале, а на улице, с соблюдением масочного режима и социального дистанцирования.

Накануне праздника к заводчанам обратился генеральный директор БоАЗа – Андрей Картавцев.

«День металлурга в этом году, к сожалению, мы вновь встречаем не совсем так, как хотели бы, и как это принято у металлургов - масштабно и с размахом, с приглашением звезд эстрады и яркими мероприятиями для всех жителей Богучанского района. Второй год подряд наш профессиональный праздник мы отмечаем онлайн из-за введенных ограничений в связи с новым витком распространения коронавирусной инфекции. Но несмотря ни на что, наш коллектив продолжает сохранять оптимизм, добросовестно трудиться и выпускать качественную продукцию. Мы по праву можем гордиться тем, что сумели обеспечить все условия для стабильной работы предприятия. Уверен, что все поставленные цели на этот год будут нами достигнуты. От всей души желаю нам всем дальнейших успехов, крепкого здоровья, благополучия вам и вашим близким!»

В этом году отраслевыми, государственными и корпоративными наградами отмечены 66 сотрудников завода. Специально к Дню металлурга активисты профкома организовали лотерею с ценными призами. Было разыграно 86 денежных сертификатов на приобретение различных товаров. Кроме того, к Дню металлурга была обновлена заводская доска почета – свои места на ней заняли портреты десяти лучших сотрудников, чьи профессиональные и личные качества высоко оценили руководители подразделений.

К празднику был снят поздравительный видео клип – практически экранизация стихотворения «Наш БоАЗ», написанного сотрудником завода. В съемках, организованных пресс-службой, приняли участие работники разных подразделений. Видео разошлось по соцсетям на ура и в первые же минуты собрало сотни лайков.