Банк Уралсиб начислит клиентам 1 500 рублей дополнительно к «школьной» выплате

Банк Уралсиб запустил акцию «1500 бонусных рублей к школьной выплате». Ее участниками станут клиенты банка, на счета которых поступила единовременная государственная выплата для подготовки детей к школе в размере 10 000 рублей на одного школьника.

Бонусные рубли будут начислены автоматически на карты Банка Уралсиб, подключенные к программе лояльности «Уралсиб Бонус» – до 10 числа месяца, следующего за месяцем поступления выплаты. Один бонусный рубль равен одному российскому рублю. Бонусная сумма будет начислена дополнительно в расчете на каждого ребенка, имеющего право на государственную «школьную» выплату.

Подробные условия акции размещены на сайте банка. Узнать больше о программе Уралсиб Бонус Вы можете здесь. Также свои вопросы по программе Вы можете задать по телефону «горячей линии» 8-800-250-57-57.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru». Региональная сеть продаж финансовых продуктов Банка представлена в 44 регионах и по состоянию на 1 июля 2021 года насчитывает: 6 филиалов, 255 точек продаж, 1 469 банкоматов, 469 платежных терминалов.