Юрий Швыткин заявился кандидатом по 54-му округу

Документы для участия в выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва поданы в Крайизбирком.

Юрий Швыткин - действующий депутат Государственной думы. В нынешнем созыве является заместителем председателя комитета по обороне. Избирался по тому же одномандатному округу №54, куда входят правобережье Красноярска и территории восточной зоны. На выборы в нижнюю палату парламента идет во второй раз.

По мнению депутата, выборы - это очень непростой и важный период, когда жителям региона нужно решить, кто будет защищать их интересы, но уверен, что они разберутся и выберут достойных.

На своей странице в социальных сетях, уже в качестве кандидата, Юрий Николаевич предложил оппонентам вести честную борьбу, «не мараться недостойными методами» и уважать жителей края.

- Горжусь тем, что я красноярец, не случайно мой 54 избирательный округ называется «Красноярский», – отметил Юрий Швыткин. – Я уже не в первый раз баллотируюсь по данному округу, постоянно взаимодействую с жителями, потому для меня сегодня важное событие, я чувствую большую ответственность.

Напомним, что Юрий Швыткин победил в предварительном голосовании «Единой России», которое состоялось в мае.