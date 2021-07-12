ВТБ начал работу по кредитной программе Ростуризма

ВТБ начал прием заявок в рамках государственной программы поддержки инвестиционных проектов в туристической сфере. Программа предусматривает льготные кредиты на строительство и реконструкцию гостиниц по сниженной ставке.

Льготное финансирование в рамках Постановление №141 могут получить проекты по строительству и реконструкции гостиниц категории не менее «три звезды», многофункциональных комплексов с номерным фондом санаторно-курортных организаций и других объектов туристической инфраструктуры.

Как отметили в банке, ВТБ одним из первых совместно с Ростуризмом приступил к работе в рамках новой инициативы государства по поддержке туриндустрии. Эксперты рассчитывают на то, что программа будет способствовать росту числа объектов туристической инфраструктуры, популяризации внутреннего туризма, а также созданию новых рабочих мест. В ВТБ отмечают, что разработанный механизм финансирования привлекателен для инвесторов, что подтверждает высокий интерес клиентов с момента старта программы.

Ранее ВТБ первым из банков заключил в рамках Питерского форума соглашение с Федеральным агентством по туризму России о поддержке инвестиционных проектов в туристической сфере.