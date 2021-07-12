ВТБ увеличит на 10% государственные выплаты на школьников

ВТБ дополнительно начислит дополнительные бонусы клиентам, которые воспользуются картой банка для получения государственных «школьных» выплат. Каждая семья, воспитывающая детей школьного возраста, в августе получит от государства по 10 тыс. рублей на каждого ребенка и сможет добавить к этой сумме 10% бонусами. Кроме того, родители, которые укажут номер счета карты «Мир» ВТБ для зачисления «школьных» выплат, получат бесплатное онкострахование своих детей от одной из страховых компаний РФ.

Напомним, что на единовременную выплату для подготовки детей к школе – по 10 тыс. рублей на одного школьника – в августе смогут претендовать порядка 20 млн российских семей. Чтобы получить «школьные» выплаты от государства, одному из родителей необходимо оставить заявку на сайте Госуслуг с указанием номера счета для зачисления средств. Заявки принимаются с 15 июля, а сами выплаты стартуют с 16 августа.

Кроме того, родители, которые укажут номер счета карты «Мир» ВТБ для зачисления «школьных» выплат, получат бесплатное онкострахование своих детей. Годовая страховка на случай онкологии активируется ответом на SMS банка, которое придет после перечисления государственного пособия, а страховая защита начнет действовать через календарный месяц после активации. Подробности и условия страховой программы можно уточнить на сайте банка ВТБ.