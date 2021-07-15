В Красноярском крае разыскивают 14-летнего подростка, пропавшего 4 дня назад Фото: Мария ЛЕНЦ

Вечером 11 июля 2021 года мальчик вышел на прогулку из своего дома на улице Северная в Козульке. После этого подросток пропал. Последний раз его видел, шедшим по обочине трассы Ачинск-Красноярск, на выезде из Козульки, сообщают СК по Красноярскому краю и Хакасии.

- В настоящее время осуществляются поиски ребенка с привлечением следователей-криминалистов Главного следственного управления, сотрудников полиции, волонтеров и добровольцев из числа местных жителей. До настоящего времени принятыми мерами местонахождение подростка не установлено, - добавили в ведомстве.

Сейчас следователи проводят необходимые следственные действия и оперативные мероприятия. Возбуждено уголовное дело.

- ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия обращается к гражданам, проезжавшим на автомобилях, в районе, где последний раз был замечен ребенок, оборудованных видеорегистраторами, просьба отсмотреть регистраторы и в случае наличия записи, имеющей значение для расследования уголовного дела, предоставить ее в подразделения МВД России по Красноярскому краю или ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Обращение ко всем, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего подростка или обстоятельствах его исчезновения, сообщить по телефонам: 8 (391) 227–06–45 или 02 (112)