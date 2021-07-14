В Красноярске за нарушение ковидных мер приостановили деятельность центра экстремальной техники

Фото: Администрация Красноярска

В Красноярске тщательно проверяют соблюдение антиковидных мер во всех организациях. Сотрудники администрации Свердловского района совместно со специалистами Роспотребнадзора проинспектировали центр экстремальной техники «Аллигатор». Как сообщают в мэрии, после проверки его деятельность была временно приостановлена.

- В ходе инспекции специалисты проверили, как в торговой точке соблюдаются меры по противодействию коронавирусной инфекции. Сотрудники Роспотребнадзора выявили сразу несколько серьезных нарушений: отсутствие обеззараживателя воздуха, разметки на полу, здесь не велись журналы термометрии сотрудников, помещения должным образом не убирались, - сообщили в пресс-службе администрации.

Теперь окончательное решение закрыть центр или нет примет суд.

Напомним, что в случае несоблюдения превентивных мер предпринимателям грозят штрафные санкции: от денежного штрафа до временного закрытия объекта торговли. О нарушениях антиковидных мер жители могут сообщать на «горячую линию» Роспотребнадзора по телефону 226-89-50.