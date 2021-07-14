Росгвардейцы задержали норильчанина, стрелявшего в воздух посреди двора

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Норильске местный житель нарушал общественный порядок довольно нетривиальным способом – он стрелял в воздух из травматического пистолета посреди двора. Как сообщают в пресс-службе Росгвардии, мужчину задержали.

Стражей правопорядка вызвал один из очевидцев. Когда силовикы прибыли на место, то стрелявшего мужчины уже не оказалось во дворе. Но жители дома сообщили, что хулиган зашел в подъезд. Росгвардейцы отправились за ним и смогли его задержать.

Оказалось, что мужчина с пистолетом был сильно пьян. Пояснить, зачем он стрелял, норильчанин не смог. Хулигана передали в руки полиции, где выяснилось, что лицензия на ношение травматического оружия у задержанного имеется.

Сейчас житель Норильска привлечен к административной ответственности за нарушение правил ношения оружия.