Болельщики футбольного клуба «Енисей» получат мобильную связь по специальным тарифам от «Ростелекома»

Игроки и болельщики футбольного клуба «Енисей» могут воспользоваться выгодными тарифами на сотовую связь и мобильный интернет. «Ростелеком» предоставит красноярской команде услуги виртуального мобильного оператора (Mobile Virtual Network Operator, MVNO).

Сим-карты оформлены в фирменном стиле спортивного клуба, а вместо привычного значка оператора на экранах смартфонов будет название сети FCENISEY. При подключении абоненты смогут сохранить свой привычный телефонный номер или получить новый. Покрытие сотовой связью будет обеспечено за счет инфраструктуры «Ростелекома».

«У футбольного “Енисея” — десятки тысяч болельщиков и преданных фанатов. По сути, это целое сообщество увлеченных и неравнодушных людей. Уверен, что проект послужит объединению этих людей в особый товарищеский клуб, в котором все участники смогут пользоваться качественной и бесперебойной мобильной связью от “Ростелекома”», — отметил директор Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Петров.

Линейка специального тарифного плана FCENISEY включает четыре пакета — «Партнер S», «Партнер M», «Партнер L» и «Партнер XL». Фиксированный ежемесячный платеж варьируется от 200 до 500 рублей и зависит от количества бесплатных включенных минут на звонки в адрес абонентов других операторов России, гигабайтов мобильного интернета и количества СМС. Внутри сети связь между абонентами не тарифицируется. Управлять балансом, дополнительными опциями и другими услугами провайдера можно в личном кабинете мобильного приложения «Мой Ростелеком».

«Футбольный клуб всегда ищет новые форматы взаимодействия с болельщиками. Для нас важно создавать для поклонников команды эксклюзивные и выгодные предложения. Клубная мобильная связь — это хорошая возможность поддержать тех, кто интересуется красноярским футболом, хочет быть включенным в современные тенденции и иметь надежную связь для онлайн-коммуникаций», — подчеркнул директор футбольного клуба «Енисей» Алексей Ивахов.

Тираж выпущенных сим-карт составляет пять тысяч экземпляров. Получить подробную информацию по тарифным пакетам и подключению можно по номеру 8 800 300 38 37 (звонок бесплатный) или Telegram/WhatsApp 8 967 609 22 21.