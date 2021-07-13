«Сквер как продолжение двора»: в Советском районе Красноярска реализуют несколько проектов благоустройства территорий

Сергей Еремин и Дмитрий Дмитриев на месте будущего сквера на улице 9 Мая, 54а Фото: ИВАНОВА Диана

Мэр Красноярска Сергей Еремин проинспектировал площадки благоустройства в Советском районе, которые реализуются по проектам жителей. Например, в рамках программы «Инициативное бюджетирование». Здесь жители участвуют в софинансировании и решают, что появится в обновленных скверах.

– В Красноярске есть программы масштабного комплексного благоустройства – большие парки, скверы. Но не нужно забывать и о небольших пространствах рядом с многоквартирными домами. Возможно, такие площадки могут показаться незначительными, но для жителей микрорайона это знаковые места, – считает Сергей Еремин. – Эти участки должны стать своеобразным продолжением двора. Два года назад мы запустили программу «Инициативное бюджетирование». И если в прошлом году сделали только 4 объекта, то в этом в 2,5 раза больше. Потребность жителей в таких пространствах большая, поэтому мы поддержали сразу 11 проектов. На все благоустроительные идеи горожан в этом году предусмотрено свыше 88 млн рублей.

Сквер на улице Водопьянова, 11 уже готов Фото: ИВАНОВА Диана

В прошлом году на улице Водопьянова, 11 благоустроили сразу 7 участков. Инициативная группа горожан вложила 7% от первоначальной стоимости проекта, оставшуюся часть – почти 6 млн рублей – выделили из городского бюджета.

– Для района появление таких благоустроенных участков актуально. Конечно, можно поехать на Гремячую гриву, остров Татышев, в Центральный парк. Но должны быть и местные локации, чтобы можно было после работы, в выходные выйти из дома и прогуляться, – уверен руководитель администрации Советского района Дмитрий Дмитриев.

Дорожки в сквере на Рокоссовского с мягким резиновым покрытием Фото: Светлана ЮДИНА

В этом году по «Инициативному бюджетированию» обустроен большой сквер «Там, где всем хорошо» рядом с домами 24а и 24б на улице Рокоссовского. Работы здесь уже завершены, появились яркие площадки и дорожки с резиновым покрытием, уголки для отдыха. А на месте пустыря на 9 Мая, 54а ремонт только начался. Проект сквера «СеверОК» также разрабатывался жителями и управляющей компанией для участия в конкурсе инициативного бюджетирования, но уступил победу другим участникам. Тем не менее, администрация решила поддержать жителей микрорайона «Северный» и при очередной корректировке бюджета было достигнуто решение выделить средства на реализацию этого проекта. Уже к концу лета здесь появятся площадки для занятий спортом, щебенчатые и асфальтовые тропинки, освещение, лавочки, урны, скамья-трибуна и сквер.