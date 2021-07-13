Из-за смерти ребенка на снегоболотоходе в Красноярском крае возбудили уголовное дело Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю

Следователи приняли решение о возбуждении уголовное дела из-за смерти подростка, который разбился на снегоболотоходе в Шарыповском районе. Друг погибшего был доставлен в больницу, сообщили в региональном следственном управлении.

— По версии следствия, подросток отдыхал на базе отдыха. Вместе со своим приятелем с разрешения своего отца он взял принадлежащий тому снегоболотоход и направился в магазин. Во время движения на автодороге, пролегающей вдоль улицы Новая деревни Сартачуль, подросток не справился с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось, — рассказали подробности трагедии в пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю.

Ребенок от полученных травм скончался на месте. Его друг тоже получил повреждения и был передан медиками. В настоящее время по уголовному делу выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.