На острове Татышев в Красноярске появится новая детская площадка Фото: Инстаграм "Походный Красноярск"

В Красноярске на острове Татышев появится еще одна детская площадка. Игровая зона для маленьких посетителей расположится в самом начале острова, слева от Виноградовского моста.

Особенно по душе локация придется мамам, у которых дети имеют большую разницу в возрасте, потому что для каждого из них там удастся найти развлечение.

Так, малыши в возрасте от 2 до 5 лет смогут играть на площадках «Песчаный берег» и «Утиный остров». Для тех, кто постарше (до 12 лет) будут организованы локации «Научная долина», «Кочкодром», «Лесные тропинки».

Малыши в возрасте от 2 до 5 лет смогут играть на площадках «Песчаный берег» и «Утиный остров» Фото: Инстаграм "Походный Красноярск"

Вместе с любимыми чадами родителям cvjuen посетить «Сенсориум» и площадку «В гостях у сусликов». Для подростков на острове появится «Веревочная переправа». Также на острове начнет свою работу еще одна сцена-беседка.

ля тех, кто постарше (до 12 лет) будут организованы локации «Научная долина», «Кочкодром», «Лесные тропинки».Фото: Инстаграм "Походный Красноярск"

Осуществить проект планируется в два этапа: первый будет завершен в октябре текущего года, а второй в мае предстоящего.